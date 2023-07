Verso mezzanotte, i Carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove un uomo di 44 anni proveniente da Boscotrecase era ricoverato con una ferita da colpo d’arma da fuoco al fianco sinistro. La vittima è successivamente dimessa, ma il motivo dietro l’attacco rimane un mistero. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. In una notte apparentemente tranquilla, un evento sconcertante ha scosso la quiete a Torre Annunziata. Il 44enne si trovava alla guida del suo scooter quando è finito colpito senza alcun apparente motivo da un colpo d’arma da fuoco al fianco sinistro. Nonostante la gravità della ferita, l’uomo ha avuto la prontezza di reagire e si è recato immediatamente al pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è preso in cura dal personale medico.

La vittima è dimessa poco dopo il suo arrivo in ospedale, poiché la ferita non era di grave entità. Tuttavia, la sua testimonianza e una sommaria ricostruzione degli eventi hanno sollevato numerose domande e suscitato l’interesse delle autorità competenti. Sembra che l’aggressione abbia avuto luogo a Torre Annunziata, ma al momento non sono emerse informazioni sulla ragione dietro l’attacco o sul possibile movente dell’aggressore.