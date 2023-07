Un fatto insolito ha scosso il tranquillo mercato settimanale di Ariano Irpino quando una anziana di 70 anni è stata sorpresa a rubare la merce di un ambulante. Gli agenti del commissariato di Polizia di Ariano Irpino sono intervenuti prontamente per fermare l’anziana donna, che è stata identificata come una residente di Sturno. La vicenda ha destato scalpore, soprattutto considerando che l’anziana aveva numerosi precedenti penali e di polizia legati a reati contro il patrimonio.

Secondo quanto riportato dalle autorità, l’anziana signora aveva prelevato senza autorizzazione alcuni prodotti dall’ambulante presente al mercato. Tuttavia, una volta scoperta dagli agenti di polizia, ha deciso di tornare indietro per restituire e pagare quanto aveva appena rubato. Questo gesto ha suscitato sorpresa e interesse da parte dei presenti, che non si aspettavano una tale reazione da parte di una persona con un passato criminale.

L’anziana donna è descritta come gravata da numerosi precedenti penali e di polizia, soprattutto in relazione a reati contro il patrimonio. Questa esperienza precedente potrebbe spiegare l’atteggiamento dell’anziana, che potrebbe essere stata colta da un momento di pentimento o da un desiderio di redenzione. Tuttavia, non è ancora chiaro quali siano state le motivazioni esatte che l’hanno spinta a rubare in quel particolare momento.

Dopo l’arresto e l’identificazione, il questore di Avellino ha emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio nei confronti dell’anziana donna. Ciò significa che le è stato proibito di tornare nel comune di Ariano Irpino per un periodo di tre anni. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza della comunità e per prevenire eventuali future azioni criminali.