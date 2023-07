Una tragica notizia scuote la comunità di Modica: il corpo di Noemi Fiore, una giovane di 22 anni scomparsa lunedì scorso è ritrovato senza vita. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano La Stampa, il corpo della ragazza è stato scoperto impiccato ad un albero in una zona di campagna nella periferia di Modica, in provincia di Ragusa. Le autorità stanno attualmente conducendo indagini per determinare se si tratti di un suicidio. Dopo giorni di apprensione e ricerche, la triste scoperta del corpo di Noemi Fiore ha lasciato la comunità di Modica sotto shock. La città si era mobilitata nelle ricerche, con le forze dell’ordine che avevano attivato una ricerca interforze sul territorio. Purtroppo, la speranza di trovarla viva è svanita quando il corpo è ritrovato in via San Marco – Mista, in una zona di campagna ai margini della città.

Le autorità, compresa la polizia locale, sono intervenute immediatamente sul luogo del ritrovamento insieme ai soccorritori del servizio sanitario, ma per Noemi non c’è stato nulla da fare. Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo approfondite indagini per determinare le circostanze della sua morte e accertare se si tratti effettivamente di un suicidio.

In attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale, la procura di Ragusa deciderà se sarà necessaria un’autopsia per comprendere meglio le cause del decesso. Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità di Modica, che si era unita per supportare la famiglia di Noemi durante la sua scomparsa.