Un luogo all’aperto dove condividere piacevoli momenti di lettura e di confronto. Nasce a Visciano, nell’area del Parco giochi Giovanni Paolo II la prima biblioteca all’aperto. Il nuovo “salotto culturale”, promosso dall’amministrazione comunale sarà presentato lunedì 17 luglio, alle ore 19.00. Presente alla cerimonia di inaugurazione il noto giornalista RAI e presidente nazionale USSI, Gianfranco Coppola che per l’occasione presenterà il libro “Campioni per sempre”, edito dalla casa editrice LeVarie di Marco Lobasso i cui proventi saranno per la “Casa di Tonia” fondata dal cardinale emerito di Napoli Crescienzo Sepe per aiurare le donne in difficoltà.

“Una grande opportunità per il nostro territorio e per la promozione della lettura, soprattutto tra i giovani – spiega il sindaco Sabatino Trinchese – uno spazio all’aperto funzionale pensato per le famiglie che avranno la possibilità di trascorrere piacevoli momenti di condivisione alimentando un confronto sano, necessario per la crescita della comunità. Ringrazio il giornalista Gianfranco Coppola per aver accettato il nostro invito dando inizio a questa nuova straordinaria avventura nel segno della cultura”.