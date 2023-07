La salma di un uomo di 75 anni, residente a Ischia, sarà sottoposta ad autopsia al Policlinico Nuovo di Napoli, al fine di determinare le cause del decesso. L’uomo è morto ieri mattina a seguito delle conseguenze di un incidente stradale di cui era stato vittima. Il tragico evento si è verificato nel pomeriggio del 5 luglio, quando l’uomo stava guidando il suo ciclomotore nel centro di Ischia Porto. Nel corso della sua percorrenza, è investito da un furgone in retromarcia, che era guidato da un giovane dipendente di un’azienda alberghiera. A causa dell’impatto, l’uomo è caduto sull’asfalto riportando una grave ferita alla testa. È immediatamente trasportato all’ospedale Rizzoli, dove le sue condizioni sono valutate come molto serie. Dopo otto giorni di cure, purtroppo, l’uomo ha perso la vita all’alba di ieri.

La Procura di Napoli ha reagito prontamente ordinando il sequestro della salma e il suo trasferimento al Policlinico Nuovo di Napoli per consentire lo svolgimento di un’accurata autopsia. L’autopsia è un esame medico-legale che verrà eseguito al fine di determinare con precisione le cause del decesso dell’uomo. Nel frattempo, le autorità investigative stanno conducendo un’indagine sulla dinamica dell’incidente stradale. Si prevede che nei prossimi giorni saranno visionate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di raccogliere prove e informazioni utili per stabilire le responsabilità dell’accaduto.