Giovedì sera, un tragico incidente ha sconvolto la comunità locale quando Riccardo Petteruti, noto imprenditore di 49 anni, ha perso la vita in un incidente mortale lungo la via Lago Trasimeno. L’uomo, che fino a qualche anno fa risiedeva a Campagna e gestiva un’azienda di nautica e rimessaggio a Salerno insieme alla sua famiglia, si è schiantato contro un muretto di recinzione a ridosso di un palo dell’illuminazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:00 di giovedì, e immediatamente il personale del 118 è intervenuto sul luogo dell’incidente con un’ambulanza per soccorrere il motociclista. Petteruti è trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno, ma purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduto poco dopo le 21:00.

Gli investigatori della polizia municipale di Pontecagnano hanno eseguito i rilievi per determinare la dinamica esatta dell’incidente. La moto coinvolta nell’incidente è sequestrata per ulteriori indagini. Al momento, sembra che nessun altro veicolo sia coinvolto nell’incidente, e gli inquirenti cercano di comprendere le cause che hanno portato alla tragica collisione.

La Procura della Repubblica di Salerno è informata dell’accaduto, ma ha deciso di non disporre il sequestro della salma, che è consegnata direttamente ai familiari per la celebrazione dei funerali. Tuttavia, è stato ordinato il sequestro della moto, mentre si prevede che nei prossimi giorni verrà istituito un pool di periti per effettuare ulteriori accertamenti sulle cause dell’incidente mortale.

La velocità della moto e una possibile manovra errata del motociclista sono al momento al centro delle ipotesi investigative, soprattutto considerando che il limite di velocità in quel tratto di strada è di 50 km/orari.