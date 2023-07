Una tragica scoperta è avvenuta a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove un uomo di 52 anni è trovato morto in casa, probabilmente colpito da un malore improvviso. L’abitazione era condivisa con la madre anziana di 87 anni, che era a letto e poi trasportata in ospedale per controlli. La situazione è stata segnalata dal portiere del palazzo, il quale non aveva notizie dell’uomo da due giorni e ha allertato i Carabinieri. Purtroppo, il corpo dell’uomo è stato trovato in terra all’interno dell’abitazione, e tutto fa pensare a un arresto cardiocircolatorio come causa del decesso. La madre è stata portata in ospedale e, secondo le prime informazioni, si trova in buone condizioni. La salma dell’uomo è stata affidata ai familiari.

La comunità del quartiere Ponticelli è scossa dalla tragica scoperta di un uomo di 52 anni trovato senza vita all’interno della sua abitazione. L’uomo viveva con la madre anziana, che purtroppo si trovava a letto e ha subito la perdita del figlio. Il portiere del palazzo a via Argine ha notato l’assenza dell’uomo per due giorni e non riusciva a contattarlo telefonicamente. Preoccupato per la sua assenza prolungata, ha chiamato i Carabinieri per segnalare la situazione. Le forze dell’ordine hanno quindi deciso di intervenire insieme al personale del 118 e ai Vigili del fuoco.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno purtroppo trovato l’uomo deceduto a terra. L’ipotesi più probabile è che sia stato colpito da un improvviso arresto cardiocircolatorio che ha portato alla sua morte. La madre anziana, invece, è stata trovata a letto e, sebbene sia stata trasportata in ospedale per accertamenti, si trova in condizioni relativamente buone.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, la salma dell’uomo è stata affidata ai familiari, che ora dovranno affrontare un momento di profondo dolore per la perdita del loro caro.