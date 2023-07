Una folla commossa si è radunata presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria di Varco Notar Ercole a Sassano per offrire l’ultimo saluto a Francesca Calandriello, una giovane di 27 anni incinta al nono mese, tragicamente deceduta in un incidente stradale a Sant’Arsenio. La famiglia ha richiesto espressamente riservatezza, mantenendo lontani i fotografi e gli operatori di ripresa. L’atmosfera era pervasa da dolore, emozione e compostezza nel congedarsi dalla giovane madre e dalla piccola Vittoria che portava nel grembo.

Francesca Calandriello ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Sant’Arsenio, nel Salernitano. Lo scontro si è verificato nei pressi dello stadio comunale di Sant’Arsenio. L’auto su cui viaggiava la giovane, una nuova Fiat 500, è entrata frontalmente in collisione con un minibus a nove posti di proprietà di una società sportiva dilettantistica locale. L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento. La 27enne è stata immediatamente trasportata in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, ma purtroppo è deceduta dopo alcune ore. Francesca Calandriello, originaria di Sassano, si era sposata da poco più di un anno e risiedeva a Sant’Arsenio.

In occasione dei funerali, sia il Comune di Sassano che quello di Sant’Arsenio, dove la ragazza viveva insieme al marito Antonio, hanno proclamato il lutto cittadino come segno di rispetto per il momento di dolore vissuto dai familiari di Francesca. È un destino atroce, un dolore insopportabile che ha colpito una giovane donna e la sua famiglia, lasciando una comunità intera addolorata e sgomenta.