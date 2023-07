Ieri sera un bambino è portato d’urgenza all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania con il sospetto di essere morso da una vipera. Considerata la gravità della situazione, i sanitari hanno prontamente deciso di trasferirlo presso una struttura sanitaria specializzata a Napoli. Il morso di vipera è un’evenienza che richiede un tempestivo intervento medico. Le vipere, serpenti velenosi appartenenti alla famiglia Viperidae, possono iniettare tossine potentemente nocive attraverso i loro morsi. Queste sostanze possono causare una vasta gamma di sintomi, tra cui gonfiore, dolore intenso, nausea e problemi respiratori. Nei casi più gravi, il morso di vipera può essere potenzialmente letale, soprattutto nei bambini, che possono reagire in modo più estremo alle tossine.

Dinanzi alla gravità del caso, il personale medico dell’Ospedale San Luca ha valutato l’urgenza del trasferimento presso una struttura ospedaliera più specializzata, dotata di risorse e attrezzature adeguate per gestire situazioni di emergenza di questa natura. Per ridurre al minimo i tempi di trasferimento e garantire una assistenza rapida ed efficace, è stata richiesta l’assistenza di un’eliambulanza.

L’eliambulanza, un elicottero attrezzato con personale medico specializzato, è atterrato presso il Campo Sportivo Giovanni Morta per consentire il trasferimento tempestivo del piccolo paziente verso il centro sanitario di riferimento: l’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. Questa struttura ospedaliera è nota per la sua eccellenza nel trattamento di casi di morsi di serpenti velenosi, fornendo cure intensive e specifiche per questo tipo di emergenza.