“La situazione al Molo Beverello è a dir poco critica. Turisti costretti a lunghe attese a temperature proibitive, aliscafi e biglietterie prese d’assalto. Tutto intorno il caos e la ricerca disperata di un riparo dall’afa. Come se non bastasse, il fenomeno da me denunciato nei giorni scorsi sulle enormi chiazze verdi presenti dal Beverello fino al Borgo Marinari ha avuto una ulteriore evoluzione in negativo visto che il colore è diventato marrone e a questo si sono aggiunte delle scie di schiuma e un odore nauseabondo. Immancabili i rifiuti gettati a mare dagli incivili di turno che si sono arenati su questa enorme chiazza maleodorante a far bella mostra di sé”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha effettuato un sopralluogo sull’area.

“Se da un lato mi auguro che questo ennesimo mutamento della situazione significhi che il fenomeno delle alghe rimaste a galla per il calore, così ci è stato spiegato, stia giungendo a conclusione e non stia invece peggiorando, dall’altro continuo a interrogarmi sul perché non si vuole prendere in considerazione la nostra proposta di riaprire i moli di Mergellina per alleggerire la pressione sul Beverello. La situazione di degrado in cui versa la struttura è sempre più preoccupante tra rifiuti abbandonati e parcheggi per scooter improvvisati. Riaprire l’attracco per gli aliscafi significherebbe riqualificare la zona sottraendola a vandalismo e abusivismi di ogni sorta”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha effettuato un sopralluogo sull’area.