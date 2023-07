Nel tratto compreso tra gli svincoli di Baronissi e Lancusi, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, si è verificato un incidente che ha causato un notevole rallentamento del traffico in direzione nord. Un mezzo pesante è infatti andato in fiamme, richiedendo l’intervento immediato di Anas e dei soccorsi stradali per gestire l’incidente e ripristinare la normale transitabilità dell’autostrada.

L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, creando disagi per gli automobilisti diretti verso nord lungo la A2. La presenza di un mezzo pesante in fiamme ha reso necessaria l’adozione di misure di sicurezza per garantire la tutela degli automobilisti e del personale di soccorso.

Appena ricevuta la segnalazione, Anas, la società che gestisce l’autostrada, ha prontamente inviato sul luogo del sinistro le squadre di intervento. I soccorsi stradali hanno lavorato incessantemente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al contempo, sono adottate le misure per ridurre al minimo il rischio di propagazione dell’incendio ad altre parti del mezzo pesante o all’ambiente circostante.

La presenza dei mezzi di soccorso e degli operatori stradali ha inevitabilmente comportato la riduzione delle corsie di marcia disponibili, determinando un rallentamento significativo del traffico lungo il tratto interessato. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni stradali e a seguire le istruzioni del personale addetto alla gestione del traffico per garantire la sicurezza di tutti coloro coinvolti nell’operazione di soccorso.