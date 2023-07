Una mattina di paura si è vissuta in Sicilia a seguito di una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata alle 6.07 di mercoledì 5 luglio. L’epicentro del sisma è stato individuato a 5 chilometri a Sud-Est di Cesarò, nella provincia di Messina. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la profondità del terremoto è stata di 19 chilometri. La scossa è stata avvertita da numerosi residenti che hanno condiviso le proprie esperienze su Twitter. Alcuni hanno lamentato di essere stati svegliati dal terremoto, commentando che non era il modo in cui avrebbero voluto iniziare la giornata. Un utente di Acireale ha raccontato di essere stato sbalzato dal letto a causa della scossa. I primi rapporti indicano che il terremoto è stato distintamente percepito nei comuni di San Teodoro, Bronte, Maniace e Cesarò.

Alle 6.11 è stata registrata una scossa di assestamento di magnitudo 2, sempre con epicentro nel comune di Cesarò. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose a seguito dei due eventi sismici.

Le autorità locali e gli esperti del settore sono impegnati nell’analisi e nella valutazione degli effetti del terremoto. Monitoreranno attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e prendere eventuali misure necessarie.