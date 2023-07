I viaggiatori diretti verso le isole del Golfo di Napoli hanno affrontato notevoli disagi oggi a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. Il forte vento di ponente, che ha soffiato tra ieri sera e stamattina, ha provocato diverse difficoltà e cancellazioni nei servizi di collegamento marittimo. Le isole più colpite sono Ischia e Procida, dove numerose corse dei mezzi veloci sono interrotte sia in partenza che in arrivo. In particolare, i collegamenti veloci da e per Ischia sono stati fermati, così come alcuni servizi da Pozzuoli per Procida e viceversa operati con navi traghetto.

Il vento di ponente ha ingrossato notevolmente il mare, rendendolo agitato e difficile da navigare, con conseguenti aumenti dei tempi di percorrenza sia per le navi traghetto che per i mezzi veloci.

Tuttavia, c’è una nota positiva nelle previsioni meteo: per il pomeriggio e soprattutto per la serata, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Questo dovrebbe comportare il ritorno alla normalità dei servizi di collegamento marittimo per le isole del Golfo di Napoli.

I viaggiatori sono invitati a monitorare gli aggiornamenti e le comunicazioni delle compagnie di navigazione per verificare lo stato delle corse e degli eventuali cambiamenti nell’orario delle partenze.

Le compagnie di navigazione stanno facendo il possibile per gestire la situazione e ridurre i disagi ai viaggiatori, ma la sicurezza dei passeggeri e dei mezzi rimane la priorità assoluta. Pertanto, le decisioni relative alle cancellazioni e ai cambiamenti di orario sono prese in base alle condizioni del mare e alle direttive delle autorità competenti.