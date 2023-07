La costa di Torre Annunziata, una località balneare amata dai turisti e dai residenti, è rimasta colpita da un divieto di balneazione a causa di livelli di Escherichia coli superiori al consentito nelle acque del litorale. I risultati delle analisi delle acque prelevate al largo della città, effettuate il 24 luglio dall’ARPA Campania, hanno evidenziato la presenza di agenti inquinanti che pongono rischi per la salute pubblica. Come misura precauzionale e per evitare potenziali problemi di salute, le autorità hanno istituito divieti di balneazione in alcune zone specifiche lungo la costa di Torre Annunziata.

Le analisi negative hanno portato all’immediata istituzione di divieti di balneazione in due importanti aree lungo il litorale della città. La commissione prefettizia, responsabile della gestione del Comune sciolto per infiltrazioni malavitose, ha decretato lo stop ai tuffi nella zona denominata “Lido Azzurro” e nella “Spiaggia di Ponente”, per una lunghezza totale di quasi 1.300 metri di costa. Queste misure restrittive sono introdotte al fine di proteggere la salute e il benessere dei bagnanti, prevenendo il rischio di infezioni e malattie causate dall’esposizione a livelli elevati di Escherichia coli.

Parallelamente ai divieti, sono previste sanzioni per coloro che non rispetteranno le ordinanze imposte. Le multe per la violazione delle restrizioni vanno da un minimo di 75 euro per la prima infrazione fino a un massimo di 450 euro per la terza irregolarità registrata. Queste sanzioni rappresentano un incentivo per il pubblico a rispettare rigorosamente le norme stabilite, al fine di garantire la sicurezza e la salubrità delle acque marine.

La decisione di imporre divieti di balneazione e sanzioni è presa con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e prevenire potenziali rischi per i bagnanti. Le autorità, incluse l’ARPA Campania e la commissione prefettizia, hanno il compito di monitorare costantemente la qualità delle acque e adottare misure tempestive in caso di superamento dei limiti di sicurezza.