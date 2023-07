Un tragico evento ha scosso la tranquilla località balneare di Diamante, in Calabria, quando una donna di 83 anni originaria di Castellammare di Stabia ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in acqua. La vittima, in vacanza con alcuni amici, aveva deciso di rinfrescarsi con un tuffo, ma improvvisamente si è sentita male, dando segni di annegamento che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, la donna è deceduta. Si ipotizza che un infarto possa essere stato la causa della sua tragica dipartita. La comunità di Castellammare di Stabia è rimasta sconvolta dalla notizia, poiché la donna era molto attiva nelle attività parrocchiali.

