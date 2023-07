Tragedia al mare a Torre del Greco (Napoli) questa mattina, quando un anziano di 86 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. L’uomo si trovava in un lido del lungomare torrese insieme ai membri della sua famiglia quando ha deciso di tuffarsi in acqua. Purtroppo, poco dopo il tuffo, ha iniziato a sentirsi male, suscitando preoccupazione tra i bagnanti presenti. Immediatamente, alcuni bagnanti hanno dato l’allarme e hanno prestato i primi soccorsi all’anziano, portandolo a riva. Sul posto sono poi giunti i soccorritori dell’ambulanza del 118, prontamente chiamati per intervenire. Nonostante tutti gli sforzi messi in atto per rianimarlo, purtroppo, ogni tentativo è risultato vano, e l’uomo è deceduto.

Dall’intervento delle forze dell’ordine presenti sul luogo, è emerso che non ci sono stati elementi sospetti riguardo alla morte dell’anziano. Di conseguenza, la procura, dopo avere ricostruito l’accaduto, ha deciso di non procedere al sequestro della salma per l’esecuzione dell’autopsia.

L’accaduto ha gettato un’ombra di tristezza su una tranquilla giornata al mare, sconvolgendo la famiglia dell’anziano e gli altri bagnanti presenti sulla spiaggia. Incidenti come questi ci ricordano l’importanza di essere sempre pronti a prestare aiuto e soccorso in situazioni di emergenza, ma purtroppo, a volte, nonostante gli sforzi di tutti, gli esiti possono essere tragici.