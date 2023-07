Lo scorso 20 luglio, un video scioccante ha fatto il giro del web, suscitando indignazione generale e preoccupazione nella comunità di Bacoli. Nel filmato, una coppia sembrava essere coinvolta in un atto esplicito in piena strada, e il video era successivamente pubblicato sui social media, diventando virale. Oggi, grazie all’efficace lavoro dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli, i protagonisti di quell’atto osceno sono individuati e denunciati per indecenza pubblica. La coppia, composta da un 36enne e una 26enne di Pozzuoli, è stata denunciata dai Carabinieri per atti osceni in luogo pubblico, un comportamento inaccettabile che viola il decoro e il rispetto per la comunità. Tuttavia, la vicenda non si è fermata qui, poiché le indagini dei militari hanno portato alla scoperta di ulteriori fatti preoccupanti.

Dopo l’atto indecente a Bacoli, nel quale c’era anche un bambino di soli 3 anni a bordo dell’auto (figlio della donna coinvolta), sembra che la coppia abbia avuto un altro approccio inappropriato all’interno di un bar a Pozzuoli. Questa volta, l’accusa si è estesa al reato di corruzione di minorenni, poiché il bambino era presente anche durante questa nuova situazione imbarazzante e inappropriata.

I Carabinieri hanno reagito con tempestività e determinazione, denunciando entrambi i membri della coppia per i loro comportamenti riprovevoli. Inoltre, hanno prontamente segnalato la vicenda ai servizi sociali competenti per il territorio, al fine di garantire la tutela del bambino coinvolto.