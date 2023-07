Teverola, nel Casertano, scossa da un episodio di violenza domestica, quando un uomo ha dato sfogo alla sua rabbia incendiando l’auto della moglie dopo un litigio. I carabinieri della stazione di Teverola sono intervenuti prontamente e hanno arrestato l’uomo per violenza privata e maltrattamenti. L’episodio si è verificato a pochi chilometri da Casaluce, e ha fatto seguito a un altro tragico episodio di violenza domestica avvenuto il giorno precedente, quando un altro uomo aveva picchiato la moglie di fronte alla loro figlioletta dopo che lei gli aveva chiesto di non bere alcolici e di non drogarsi.

Secondo la ricostruzione iniziale degli eventi da parte dei carabinieri, l’uomo di 41 anni, identificato come M.D.C., avrebbe perpetrato maltrattamenti nei confronti della moglie e poi avrebbe appiccato un incendio all’auto della donna, parcheggiata fuori dalla loro abitazione. La donna, spaventata e in pericolo, ha immediatamente chiesto l’intervento dei carabinieri.

Dopo una breve ricerca, i carabinieri sono riusciti a individuare l’uomo all’esterno di un bar di Teverola e lo hanno arrestato. Successivamente, il 41enne è trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.