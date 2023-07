La scorsa notte, ciò che sembrava essere solo un acceso litigio tra due uomini nei pressi del porto di Pozzuoli, rischia di trasformarsi in una tragedia, ma grazie all’efficace intervento degli uomini del comando della Polizia Locale, diretto dal comandante Silvia Mignone, la situazione è prontamente gestita e l’aggressore arrestato. Dopo un violento diverbio tra i due litiganti, alcuni passanti sono intervenuti per calmare la situazione, e inizialmente sembrava che tutto fosse tornato sotto controllo. Tuttavia, uno dei due uomini ha deciso di mettersi alla guida dell’auto e imboccare contromano il tunnel tranviario che collega via Cavour al lungomare. Giunto vicino all’altro uomo coinvolto nel litigio, lo ha investito prima di dileguarsi.

Fortunatamente, la centrale operativa e i residenti hanno allertato prontamente gli agenti della Polizia Locale, i quali, grazie alle telecamere di sicurezza della città, erano in grado di seguire in tempo reale la fuga dell’aggressore. I poliziotti sono giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, fornendo i soccorsi necessari all’uomo investito e avviando una caccia all’uomo per rintracciare il responsabile dell’aggressione.

Dopo un’indagine accurata e veloce, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a individuare l’aggressore e lo hanno accompagnato al comando, dove lo hanno identificato e denunciato a piede libero. Nel frattempo, la vittima dell’investimento è prontamente trasportata all’ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. I medici hanno diagnosticato una prognosi di 35 giorni, ma dovrà prima sottoporsi a un delicato intervento chirurgico alle gambe.

Le indagini sono tuttora in corso, e gli agenti di Pozzuoli stanno analizzando attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina per stabilire la reale dinamica dell’episodio e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.