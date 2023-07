A Pomigliano d’Arco una scena di violenza ha sconvolto la quiete notturna. Una donna di 77 anni è finita colpita di striscio da un proiettile durante una sparatoria avvenuta la scorsa notte. Le circostanze dell’incidente sono ancora avvolte nel mistero, ma sembra che il tragico evento sia avvenuto durante una lite tra due individui, entrambi ancora sconosciuti alle autorità. Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti, due persone si trovavano a litigare animatamente quando uno di loro avrebbe esploso un colpo di pistola. Il proiettile, fortunatamente, ha rimbalzato e ha colpito una donna che si trovava casualmente in strada, a breve distanza dai due litiganti. Nonostante l’angoscia del momento, la ferita riportata dalla signora è risultata essere superficiale, ma ciò non riduce l’entità dell’evento e il trauma subito dalla vittima.

Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sulla scena, con i Carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco che hanno repertato e sequestrato una pistola calibro 38 con matricola abrasa abbandonata a terra. La presenza di questa arma da fuoco potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini in corso, in quanto potrebbe fornire importanti informazioni sugli autori dell’atto criminale.

Le autorità hanno subito avviato un’indagine approfondita per risalire all’identità e al movente dei due individui coinvolti nella sparatoria. La pistola sequestrata sarà sottoposta a meticolosi accertamenti balistici e dattiloscopici al fine di stabilire eventuali legami con altri reati o fatti di sangue nella zona.