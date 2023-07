Firmato presso Palazzo Wedekind a Roma l’atto per la vendita di 120 appartamenti, di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a favore di Roma Capitale, per un importo complessivo di 15,6 milioni di euro. Gli alloggi sono dislocati in tre zone della città: nel quartiere Tuscolano-Don Bosco (68 unità immobiliari), nel quartiere Torrino (48 unità immobiliari) e in zona Magliana (4 unità immobiliari). L’atto di compravendita è stipulato dai Direttori del Patrimonio delle due Amministrazioni: Ferdinando Montaldi, per l’INPS e Tommaso Antonucci, per Roma Capitale.

Dopo la firma dell’atto di compravendita, gli Uffici dell’INPS e di Roma Capitale hanno avviato le attività finalizzate a valutare ulteriori iniziative congiunte da intraprendere, tra cui la progettazione di un’ulteriore cessione di appartamenti liberi per far fronte all’emergenza abitativa della Capitale e l’analisi dei terreni di proprietà dell’Istituto siti nel territorio comunale che possono essere ceduti a Roma Capitale per il soddisfacimento di servizi alla cittadinanza.

La vendita a Roma Capitale perfezionata oggi e le ulteriori iniziative in via di sviluppo con l’Amministrazione capitolina rientrano in una complessiva rimodulazione della strategia di dismissione del patrimonio immobiliare dell’INPS – che ammonta complessivamente ad oltre 24mila unità immobiliari e terreni – finalizzata a valorizzare le prospettive di cessione degli asset ai Comuni ed agli enti locali che così possono meglio fronteggiare l’emergenza abitativa e le attività istituzionali che si svolgono sul territorio.