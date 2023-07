Giuseppe Manto, segretario cittadino del Partito Democratico di Torre Annunziata, ha allertato il Comune sull’invasione di blatte nella sua casa e negli appartamenti degli inquilini, segnalando addirittura la presenza di questi insetti anche nei letti. Manto si chiede perché il Comune non sia intervenuto prima dell’estate per risolvere il problema, affermando che non si può mettere a rischio la salute dei cittadini. La situazione si aggrava di giorno in giorno, con i residenti che segnalano la presenza di blatte e topi in ogni angolo della città. Il Partito Democratico è intervenuto sulla questione, inviando una pec alla Commissione Prefettizia per sollecitare una soluzione immediata. Manto afferma che si convive ormai con questi animali, che provengono anche dalle fogne.

Il Partito Democratico chiede con forza l’intervento del Comune per affrontare l’insostenibile invasione di blatte e topi che affligge la città. La situazione rappresenta un serio problema per la salute e il benessere dei cittadini. È necessario adottare misure tempestive e efficaci per eliminare l’infestazione e garantire un ambiente sicuro e salubre per tutti.