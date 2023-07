Rete ferroviaria italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, informa i passeggeri che, dal 7 agosto al 18 agosto, saranno eseguiti importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Alta Velocità Napoli-Salerno (conosciuta anche come linea Monte del Vesuvio), nella zona di bivio di Sarno. Per consentire l’operatività dei cantieri e garantire la sicurezza delle operazioni, sarà necessario apportare delle modifiche temporanee al programma di circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Le seguenti modifiche entreranno in vigore durante il periodo di lavori:

Treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) Napoli-Salerno:

I treni di questa tratta subiranno soppressioni, limitazioni o deviazioni sulla linea storica Napoli-Salerno, con allungamenti di percorrenza fino a 40 minuti. Si prega di prendere nota delle variazioni al momento dell’acquisto del biglietto.

Treni regionali Napoli-Sapri/Paola/Cosenza e treni turistici Cilento Line:

Questi treni saranno deviati sulla linea storica Napoli-Salerno, con allungamenti di percorrenza fino a 40 minuti. Le modifiche saranno indicate al momento dell’acquisto del biglietto.

Treni metropolitani Napoli Campi Flegrei-Salerno:

I treni di questa tratta subiranno modifiche, cancellazioni e limitazioni fino a Napoli San Giovanni Barra. Tuttavia, la relazione Nocera Inferiore-Salerno sarà sempre garantita.

Treni da e per Castellammare di Stabia:

Alcuni treni da e per Castellammare di Stabia saranno cancellati durante il periodo dei lavori. Verrà istituito un servizio di bus sostitutivo tra Castellammare e Torre Annunziata/Napoli San Giovanni-Barra per garantire un’alternativa di trasporto.

Treni Caserta-Salerno:

I treni della relazione Caserta-Salerno saranno limitati a Sarno. Per la tratta interrotta, sarà garantito un servizio di bus sostitutivi per consentire il trasporto dei passeggeri.

Rete ferroviaria italiana si scusa per gli eventuali disagi causati dalle modifiche temporanee alla circolazione dei treni, ma ritiene fondamentale effettuare questi interventi per migliorare l’infrastruttura ferroviaria e garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio nel lungo termine.