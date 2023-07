Nella notte scorsa a Salerno, durante un intervento di messa in sicurezza sul viadotto Gatto a causa di un autocarro che perdeva liquido, un agente della polizia municipale è stato investito da un automobilista. La prontezza di intervento della polizia municipale ha permesso la chiusura immediata dell’area per garantire la sicurezza, ma durante l’operazione l’agente è stato investito. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso e ha ammesso di essersi distratto. L’agente è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno, mentre vengono formulati gli auguri di pronta guarigione e la richiesta di divise adeguate per la polizia locale.

L’incidente è avvenuto durante un intervento di messa in sicurezza sul viadotto Gatto a Salerno, a causa di un autocarro che perdeva del liquido. La polizia municipale di Salerno è intervenuta tempestivamente, attivando prima il servizio 18/24 e poi richiamando il personale in reperibilità. L’obiettivo era garantire la sicurezza e la chiusura dell’area interessata. Durante l’operazione, uno degli agenti è stato investito da un automobilista che successivamente si è fermato per prestare soccorso. L’automobilista ha ammesso di essersi distratto.

L’agente investito è trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure necessarie. In questo momento difficile, vengono formulati i migliori auguri di pronta guarigione all’agente coinvolto nell’incidente. La sua tempestiva azione nel mettere in sicurezza l’area è stata apprezzata e riconosciuta.

Il segretario provinciale Csa, Angelo Rispoli, ha sottolineato l’importanza di dotare gli appartenenti alla polizia locale di divise adeguate. Questo incidente mette in luce la necessità di fornire agli agenti le protezioni necessarie per svolgere il loro lavoro in sicurezza. È essenziale garantire che il personale delle forze dell’ordine sia adeguatamente equipaggiato per affrontare le situazioni di emergenza e pericolo.