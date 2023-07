Una terribile scoperta è fatta stamane dai Carabinieri a Marano, in provincia di Napoli, quando hanno ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo all’interno di un’auto incendiata. La vittima, secondo i primi accertamenti, è un 47enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Il ritrovamento è avvenuto in via Pigno, all’altezza del civico 6. Le circostanze di questa tragica morte sono ancora avvolte nel mistero e gli investigatori non escludono alcuna pista al momento. Non è chiaro se si tratti di un atto doloso o di un incidente. Sono in corso approfondite indagini per determinare le cause dell’incendio e la dinamica dell’evento.

