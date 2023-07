Era sfuggito al blitz anticamorra della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli realizzato dai carabinieri a Caivano (Napoli) e si è rifugiato, come tanti altri latitanti partenopei, in una villetta di Castel Volturno, sul tratto casertano del litorale domizio. Scoperto dai carabinieri, è rimasto interdetto e sorpreso. “Come avete fatto a prendermi?” ha detto il ricercato, il 66enne Antonio Angelino, ai militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna quando lo hanno stanato nella villetta sul litorale. Angelino è ritenuto dagli investigatori un esponente di spicco del gruppo malavitoso Gallo-Angelino, facente parte del clan camorristico Sautto-Ciccarelli di Caivano.

I carabinieri hanno presidiato l’area attorno alla villetta per ore fino al momento in cui Angelino si è affacciato ad una finestra; è quindi riconosciuto ed è scattato il blitz. Angelino sfuggì all’operazione dell’otto giugno scorso dei carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli a carico di 20 persone indiziate dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni consumate e tentate, detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, tutti delitti aggravati dal metodo mafioso.