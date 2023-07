Una tragica scoperta ha scosso il quartiere di via Oreto, a Palermo, dove una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata morta all’interno di un ascensore bloccato tra due piani. L’incidente è avvenuto stamane, ma il corpo della signora sarebbe rimasta intrappolato per diverse ore prima che i soccorsi fossero chiamati. La terribile scoperta è effettuata dai vigili del fuoco, chiamati sul posto dai sanitari del 118, i quali erano contattati dai residenti del palazzo in via Oreto n. 358. La donna, che viveva da sola nell’edificio, è trovata morta all’interno dell’ascensore in circostanze ancora misteriose.

Le indagini sulla morte di Francesca Marchione sono ora nelle mani della polizia, ma fino a questo momento non è ancora chiaro se la donna sia rimasta bloccata nell’ascensore a causa di un black out o di un guasto tecnico. Alcuni residenti hanno dichiarato di non aver avuto problemi di distacchi di luce durante la giornata, mentre alcuni commercianti della zona hanno affermato di aver registrato episodi di black out.

Le testimonianze contrastanti stanno rendendo ancora più difficile per gli investigatori stabilire la causa esatta dell’incidente. Un residente del palazzo ha riferito che l’ascensore era fermo tra due piani e con le porte aperte al momento della scoperta macabra. Questo fatto suggerisce che la donna potrebbe essere morta nel tentativo disperato di aprire con forza le porte dell’ascensore bloccato.

Al momento, le circostanze esatte della morte di Francesca Marchione rimangono avvolte nel mistero. Gli inquirenti stanno analizzando attentamente le testimonianze dei residenti e stanno esaminando la documentazione tecnica dell’ascensore per ottenere ulteriori indizi sulla dinamica dell’incidente.