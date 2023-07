Un uomo straniero arrestato dalla polizia a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura locale. L’uomo è indagato per il reato di tentata deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe lanciato del liquido corrosivo in volto a un suo connazionale in seguito a una discussione. Gli investigatori sono riusciti a individuare e arrestare il responsabile del grave atto.

L’aggressione avvenuta con l’utilizzo di un liquido corrosivo ha causato lesioni permanenti al volto della vittima, la quale è stata presa di mira in seguito a una discussione tra i due individui stranieri. Le forze dell’ordine hanno condotto un’indagine approfondita per identificare il responsabile dell’atto violento.

La polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice competente, sulla base delle richieste della Procura della zona. L’uomo è arrestato e condotto in custodia in attesa del processo penale.

Il reato di tentata deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è estremamente grave e può causare gravi danni fisici ed emotivi alla vittima. La polizia e le autorità competenti stanno fornendo supporto alla persona aggredita, garantendo l’assistenza medica necessaria e offrendo sostegno psicologico.