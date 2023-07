La notte scorsa, una gioielleria situata in via Posidonia, nel quartiere Pastena di Salerno, è stata teatro di un furto di proporzioni significative. Cinque individui mascherati e a volto coperto sono giunti sul luogo a bordo di un’auto e hanno messo in atto un audace colpo ai danni del negozio. Le fasi del furto sono riprese da una videocamera di sorveglianza esterna posta vicino all’esercizio commerciale. Nel video, registrato poco dopo le 2 di notte, si possono vedere i ladri armeggiare con un piede di porco per forzare la saracinesca e guadagnarsi l’accesso alla gioielleria.

Una volta all’interno, i malviventi hanno saccheggiato tutte le vetrine, portando via i preziosi gioielli esposti. Al momento, il valore esatto del bottino non è ancora quantificato, ma si stima che possa ammontare a svariate migliaia di euro.

Il furto ha causato anche danni ingenti al negozio, che sono stati registrati dagli stessi sistemi di videosorveglianza.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno cercando eventuali tracce e indizi che possano portare all’identificazione dei responsabili.

L’obiettivo delle indagini è recuperare i gioielli trafugati e assicurare alla giustizia i colpevoli dell’audace colpo. La polizia sta effettuando ricerche e controlli sul territorio, nella speranza di individuare i sospetti o eventuali veicoli utilizzati dai ladri durante la fuga.