Nell’area flegrea, una serie di furti compiuti da audaci ladri di appartamento sta scatenando la preoccupazione tra i residenti locali. L’ultimo raid criminale si è verificato nel quartiere Carmine di Pozzuoli, dove i malviventi hanno svaligiato una casa, sorprendendo le persone all’interno, che forse sarebbero state narcotizzate. Inoltre, segnalazioni di attività sospette riguardano la presenza di una “solita Audi color scuro” nei paraggi.

La situazione è altrettanto allarmante in altre zone della zona flegrea. I furti in abitazioni si sono verificati anche al “Parco Bognar” di via Solfatara, a via Trepiccioni a Licola, e tra via Pietrarsa e via San Vito in località Campana. Gli abitanti delle zone colpite, esausti dalla situazione, hanno denunciato pubblicamente l’emergenza a Rainews 3 e si sono organizzati con un gruppo WhatsApp per segnalare circostanze sospette tra di loro.

Una residente ha addirittura rivelato su un noto gruppo pubblico di Pozzuoli che alcuni ladri hanno narcotizzato sua cugina in attesa da nove mesi prima di compiere il furto. La sicurezza nella zona è seriamente compromessa, e la situazione è altrettanto critica nella vicina cittadina di Quarto, dove le denunce indicano una crescente attività di banditi, che si spostano a bordo di un’auto Audi di colore nero con quattro individui a bordo.

I residenti hanno parlato di una presunta “paranza” composta da otto malviventi, indossanti passamontagna e presumibilmente provenienti dall’Europa dell’Est. La banda criminale è arrivata persino a sfondare le pareti esterne di alcune abitazioni per effettuare i loro razzie e portare via tutto ciò che è di valore.