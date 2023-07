In un’operazione congiunta tra la Polizia Locale di Napoli, U.O. San Lorenzo, e la Polizia Locale di Trecate, situata in provincia di Novara, è stata arrestata una cittadina straniera di 20 anni, domiciliata a Napoli. L’arresto è stato eseguito in ottemperanza a un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Novara, a causa delle accuse nei confronti della donna riguardo a furti commessi all’interno di supermercati e al reato di ricettazione avvenuto in provincia di Bologna. Il personale della Polizia Locale di Napoli, tramite attività di osservazione, controllo e pedinamento, è riuscito a individuare l’effettivo domicilio della donna. Successivamente, è stata avviata una collaborazione con il personale della Polizia Locale di Trecate, incaricato dall’Autorità Giudiziaria dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare.

Alle prime ore del mattino, gli agenti delle due Polizie Locali si sono recati presso il luogo individuato, procedendo con l’arresto della ventenne. Successivamente, la donna è stata condotta nel carcere femminile di Pozzuoli, dove rimarrà a disposizione delle autorità competenti in attesa del processo.

La cittadina straniera è accusata di vari furti commessi all’interno di supermercati, oltre al reato di ricettazione verificatosi in provincia di Bologna. L’arresto della ventenne rappresenta un importante passo avanti nell’azione di contrasto alle attività criminali e di tutela della sicurezza nella regione.