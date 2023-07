Per qualche goccia d’acqua caduta sul suo balcone cosparge di benzina la vicina e la sua auto, dando fuoco a quest’ultima. E’ successo a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove un 46enne del luogo è arrestato dai Carabinieri per atti persecutori, lesioni e danneggiamento a seguito di incendio. A scatenare la lite di ieri sera, l’ennesima tra i due condomini, sono state delle gocce d’acqua che la donna avrebbe fatto inavvertitamente cadere, mentre innaffiava le piante, sulle tende da sole del balcone sottostante.

L’uomo ha reagito in maniera folle, cospargendo di benzina sia la donna che l’auto di quest’ultima, e dando fuoco alla vettura. La donna ha riportato un edema e un’irritazione all’occhio sinistro ed è giudicata guaribile in 15 giorni, mentre l’auto, le cui fiamme sono domate dai Vigili del fuoco, è rimasta danneggiata nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Piedimonte, che hanno sequestrato la tanica di benzina trovata all’interno del garage di proprietà dell’uomo. L’autore dell’aggressione, arrestato, è portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.