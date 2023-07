Due anziani, rispettivamente di 83 e 86 anni, sono caduti vittime di una truffa nota come “truffa del nipote bisognoso” a Roma. La coppia, che risiede nel quartiere dei Parioli, si è recata al commissariato di Villa Glori per denunciare l’accaduto. I due anziani hanno ricevuto una chiamata da un individuo che si è finto il direttore delle Poste, affermando di aver bisogno di soldi per aiutare il nipote in difficoltà. Dopo la chiamata, il truffatore si è presentato presso l’abitazione degli anziani. Con l’inganno, è riuscito a convincerli a consegnargli gioielli, monili e orologi dal valore stimato di un milione di euro. Purtroppo, questa truffa si inserisce in una lunga serie di episodi simili che hanno preso di mira anziani vulnerabili.

La voce al telefono ha cercato di convincere gli anziani dicendo: “Ho bisogno di aiuto, devo fare un bonifico, ma c’è un ritardo e per questo vi contatterà un incaricato delle Poste per chiedere dei valori da depositare a garanzia, in attesa che arrivi l’accredito”. Poco dopo, il sedicente funzionario delle Poste si è presentato a casa degli anziani e, in pochi minuti, è riuscito a farsi consegnare il prezioso bottino.

Quando la coppia si è resa conto di essere stata truffata, ha prontamente denunciato l’accaduto presso il commissariato di Villa Glori. Tuttavia, era già sera e il truffatore aveva fatto perdere le proprie tracce da diverse ore, rendendo più difficile la sua identificazione e cattura.

Gli agenti del commissariato di Villa Glori stanno attualmente indagando sulla vicenda, cercando di raccogliere tutte le informazioni disponibili per identificare e arrestare il responsabile della truffa.