A partire dalla sera del 10 luglio, la Tangenziale di Napoli subirà diverse chiusure notturne per consentire lavori di adeguamento e miglioramento di alcune aree critiche. Durante queste cinque notti consecutive, saranno interessati tratti specifici e alcune stazioni lungo la tangenziale.

La chiusura più estesa riguarderà il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, in direzione Capodichino/Autostrade, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Vomero est”. Questa chiusura avrà luogo nelle quattro notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, con orario 23:00-6:00, e dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 15 luglio. Durante la chiusura, i conducenti sono invitati a seguire un percorso alternativo attraverso la viabilità ordinaria: Via Gabriele Jannelli, Via Simone Martini, Via Arenella, Via Giotto, Piazza Medaglie D’Oro, Via Giuseppe Orsi, Via Giacinto Gigante, Via Marino e Cotronei, per poi rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Arenella.

Un’altra chiusura riguarderà il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Camaldoli, in direzione Pozzuoli, per attività di adeguamento e miglioramento della galleria “Vomero ovest”. Questa chiusura avrà luogo nelle tre notti di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 luglio, con orario 23:00-6:00. Contestualmente, la stazione di Arenella in entrata verso Pozzuoli sarà chiusa. I conducenti che si trovano in questa tratta dovranno seguire percorsi alternativi: dopo l’uscita obbligatoria a Zona Ospedaliera, è consigliato percorrere la viabilità ordinaria attraverso Via Pietravalle, Via Pansini, Via Montesano, Via Jannelli e rientrare sulla Tangenziale a Camaldoli. Per quanto riguarda la chiusura dell’entrata di Arenella verso Pozzuoli, si consiglia di passare per Camaldoli.

Infine, sarà chiusa la stazione di Capodimonte, in uscita per chi proviene da Pozzuoli, dalle 23:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 luglio. Questa chiusura è necessaria per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde. In alternativa, si consiglia di uscire a Corso Malta.

Queste chiusure temporanee sono finalizzate a garantire il corretto svolgimento dei lavori di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture stradali e delle gallerie presenti sulla Tangenziale di Napoli. I conducenti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità competenti e a seguire i percorsi alternativi consigliati al fine di minimizzare i disagi durante questo periodo di lavori.