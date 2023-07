Durante la sua visita a Pompei, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è accolta con un certo entusiasmo dalla folla che l’ha invitata a fare visita anche all’area interna vesuviana, in particolare al Castello Mediceo di Ottaviano. L’invito è lanciato da Gennaro Barbato, biologo e naturalista che da anni si impegna per valorizzare il territorio. La premier era salita sul primo treno inaugurale della linea diretta da Roma a Pompei, dimostrando il suo interesse per il patrimonio culturale italiano. Durante la sua visita, ha avuto l’opportunità di esplorare gli Scavi di Pompei insieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La proposta di visitare il Castello Mediceo di Ottaviano rappresenta un’opportunità per Meloni di scoprire ulteriori tesori culturali e storici dell’area vesuviana. Il Castello Mediceo è un simbolo di grande importanza per la storia e l’identità del territorio, e la sua visita potrebbe contribuire a promuovere la valorizzazione di quest’area.

La partecipazione di Giorgia Meloni alla visita di Pompei e la sua interazione con la folla dimostrano l’attenzione e l’impegno del governo verso la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. L’invito a visitare il Castello Mediceo di Ottaviano rappresenta un’occasione per rafforzare la promozione del territorio e stimolare lo sviluppo turistico in questa zona. Chissà se in futuro la chance potrà essere colta.