Ferrero, la celebre multinazionale conosciuta in tutto il mondo per i suoi deliziosi prodotti, tra cui Nutella, ha avviato un ambizioso piano di espansione industriale anche nel Sud Italia, dopo le aperture degli stabilimenti di Sant’Angelo dei Lombardi e Caivano. Questo nuovo passo rappresenta un segno tangibile dell’impegno costante dell’azienda nel consolidare la propria presenza sul mercato globale.

A seguito di questa espansione, Ferrero sta cercando figure professionali altamente qualificate per unirsi al proprio team. Tra i profili ricercati vi sono “Manutentori elettrici ed elettronici”, “Manutentori meccanici”, “Manutentori termoidraulici” e “Operai stagionali”. Queste posizioni sono aperte in diverse località del Sud Italia, tra cui Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Pomigliano d’Arco.

Per le figure di “Manutentori elettrici ed elettronici” e “Manutentori meccanici”, l’azienda offre interessanti opportunità di lavoro nelle stesse città menzionate in precedenza. Per i “Manutentori termoidraulici”, invece, le posizioni aperte riguardano Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Gli “Operai stagionali” sono ricercati nelle località di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Pomigliano d’Arco.

La Ferrero non richiede specifici titoli di studio per queste posizioni, ma si aspetta una certa esperienza nel settore. Per gli “Operai stagionali” è sufficiente aver conseguito la licenza media. Per presentare la propria candidatura, è possibile visitare la pagina “Ferrero Careers”, selezionare il tipo di lavoro e la località di interesse e creare un account personale.

La retribuzione media mensile per gli operai presso Ferrero Italia si attesta intorno a €1.442, circa il 37% superiore alla media nazionale, come riportato su Indeed.com. L’azienda, presente in 53 paesi, offre un ambiente di lavoro unico, in cui ogni dipendente ha la sensazione di far parte di una famiglia allargata.