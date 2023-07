Nella notte scorsa, una pattuglia dei Carabinieri ha effettuato un’importante operazione antidroga a Boscoreale, nel Napoletano. Durante un controllo routinario, gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo tre persone, ma è stato un giovane straniero senza documenti e bagagli a destare sospetti. Quello che sembrava essere un semplice flacone di vetro contenente un noto vino sudamericano si è rivelato, in realtà, un liquido particolare: cocaina liquida, pronta per essere trasformata nuovamente in polvere. L’uomo è immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e attualmente si trova in attesa di giudizio. L’operazione dei Carabinieri a Boscoreale ha portato al sequestro di un’ingente quantità di cocaina liquida, pari a 1,125 litri. Questa sostanza, che inizialmente è polverizzata e poi sciolta in solventi specifici, consente un trasporto più discreto e difficile da individuare rispetto alla forma tradizionale in polvere.

La scoperta è avvenuta grazie alla prontezza e all’esperienza dei militari dell’Arma, che hanno deciso di approfondire i controlli dopo aver notato il comportamento sospetto del passeggero posteriore dell’auto, un giovane straniero con accento francese. Senza documenti e bagagli, aveva con sé solo una busta della spesa contenente una bottiglia di vetro con etichetta di un noto vino sudamericano. Tuttavia, il liquido all’interno si è rivelato essere cocaina liquida, una scoperta che ha confermato i sospetti dei Carabinieri.

La cocaina liquida rappresenta una tattica sempre più utilizzata dai narcotrafficanti per eludere i controlli e trasportare grandi quantità di droga in modo meno evidente. Dopo il trasporto, la sostanza viene sottoposta a trattamenti chimici specifici per riportarla allo stato di polvere, pronto per essere distribuito sul mercato.