Una tragica vicenda si è verificata ieri sera ad Agnano, quando un uomo di 65 anni è investito ed ucciso mentre stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali. Poco dopo le 20, un giovane di 24 anni alla guida di una moto Kawasaki z900 lo ha colpito violentemente in via Agnano Astroni. Purtroppo, l’uomo anziano è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Nel tragico incidente, anche il centauro di 24 anni ha riportato lesioni, ma queste sono giudicate guaribili in 40 giorni. Il conducente della motocicletta è deferito per omicidio stradale, un reato grave che implica la responsabilità penale per l’uccisione di una persona causata da un incidente stradale.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono avviate immediatamente dalle forze dell’ordine, e il conducente della moto è sottoposto ai test per accertare la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti nel suo organismo. I risultati dei test, però, sono risultati negativi.

La moto coinvolta nell’incidente è stata sequestrata dalle autorità per ulteriori accertamenti tecnici e per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’evento.

La salma della vittima è messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico e per consentire le indagini sulla causa dell’incidente.

La comunità di Agnano è rimasta sconvolta da questa tragedia, e le autorità stanno cercando di fare luce sull’accaduto per comprendere le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Un dolore immenso colpisce la famiglia e gli amici della vittima, mentre l’autista della motocicletta dovrà affrontare il peso delle sue azioni e il procedimento legale per omicidio stradale.