Una notte di dolore e tristezza ha colpito la città di Potenza, in Basilicata, a seguito di una tragica vicenda che ha coinvolto una giovane bimba di soli sei anni. La piccola, di origine ucraina, è stata investita da un’auto mentre giocava in strada su un monopattino giocattolo. Il terribile incidente è avvenuto in una strada del rione Lucania. Subito dopo l’investimento, la bimba è stata soccorsa e trasportata in tutta fretta all’ospedale “San Carlo” in codice rosso. Tuttavia, le sue condizioni erano estremamente gravi, e nonostante gli sforzi del personale medico, la piccola ha purtroppo perso la vita durante la notte.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e si sta indagando per comprendere esattamente come sia avvenuto il tragico investimento. L’automobilista coinvolto nello scontro si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma la gravità delle lesioni subite dalla bimba è stata fatale.

La comunità locale è profondamente sconvolta dalla notizia, e la perdita della giovane vita ha colpito tutti con un profondo senso di tristezza. La bambina, ucraina di origine, era giunta a Potenza insieme alla madre l’anno scorso a causa della guerra. La sua presenza aveva sicuramente arricchito la vita di coloro che l’avevano conosciuta, e ora il suo ricordo rimarrà indelebile nei cuori di chi l’ha amata.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso il suo cordoglio per questa terribile tragedia e ha voluto manifestare la sua vicinanza e solidarietà alla famiglia della bimba. L’intera comunità si unisce nel dolore e nella compassione per la perdita di questa giovane e preziosa vita.