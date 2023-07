Una tragica notizia ha scosso la comunità di Sassano. Ieri sera, una donna di 68 anni è rimasta investita da un’auto nei pressi di Varco Notar Ercole, un luogo nelle vicinanze della città. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Polla, ma purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, ha perso la vita durante la notte. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, e le autorità stanno indagando per comprendere i dettagli e le cause dell’investimento. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente si è fermato immediatamente per prestare soccorso alla donna investita.

Questo tragico evento ha lasciato la comunità di Sassano in lutto e dolore. La morte di una persona cara è sempre un duro colpo per i familiari e gli amici, e in momenti come questi, è fondamentale offrire il sostegno e l’affetto necessari a coloro che stanno attraversando questo difficile momento.

Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di perdita di vite umane e richiamano l’importanza della prudenza e della responsabilità al volante. È fondamentale rispettare le norme del codice della strada, mantenere la velocità adeguata alle condizioni di guida e prestare sempre attenzione agli altri utenti della strada.