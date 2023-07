La vicenda del giovane ventenne di Napoli che ha insultato i carabinieri durante un controllo stradale sull’isola di Ischia, per poi postare il video sui social, è un esempio chiaro delle possibili conseguenze delle azioni irresponsabili sui mezzi di comunicazione digitale. Tale comportamento ha portato alla denuncia del ragazzo per diffamazione e alla segnalazione per l’applicazione del foglio di via obbligatorio da parte dei comuni dell’isola. L’episodio è iniziato la notte del 7 luglio, quando il giovane incrocia tre pattuglie di carabinieri impegnate in un servizio di controllo stradale. Invece di collaborare con gli agenti, il ventenne ha iniziato a registrare con il cellulare e a lanciare insulti nei loro confronti. Nonostante il controllo non abbia rilevato alcuna violazione da parte del ragazzo, egli ha deciso di pubblicare il video insultante sui social media, includendo anche il nome e il cognome dei carabinieri.

Tuttavia, questa scelta ha avuto conseguenze immediate quando, dopo venti giorni, gli stessi militari hanno rintracciato il video online e hanno denunciato il giovane per diffamazione. La diffusione di insulti e contenuti offensivi sui social media può avere gravi implicazioni legali, poiché può ledere la reputazione e l’onorabilità delle persone coinvolte.

Oltre alla denuncia per diffamazione, il ventenne è segnalato per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni di Ischia. Il foglio di via obbligatorio è un provvedimento amministrativo che può essere adottato dalle autorità locali per allontanare un individuo da un’area specifica, se ritenuto un disturbo per l’ordine pubblico o la sicurezza.