Alle prime luci dell’alba, lungo la strada Roma-Napoli, si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto cinque automobili in direzione del capoluogo partenopeo. Purtroppo, si segnala già la presenza di un morto. Le forze dell’ordine e il personale medico-sanitario sono intervenuti prontamente sulla scena dell’incidente, avvenuto all’altezza dell’area di servizio di Teano. Secondo quanto riportato dalla Polizia Stradale di Caserta, la vittima è un uomo sessantenne deceduto sul colpo. Almeno dieci persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino che è stato trasportato all’ospedale Santobono di Napoli. Gli altri feriti sono stati portati presso altre strutture sanitarie casertane, come la clinica Pineta Grande di Castel Volturno e l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

