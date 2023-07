Una profonda tristezza ha colpito la comunità per la morte di Francesca Calandriello, una giovane donna di 27 anni coinvolta in un incidente stradale a Sant’Arsenio. Francesca era alla guida della sua Fiat 500 quando si è scontrata con un bus a nove posti per cause ancora da chiarire. La giovane era nel nono mese di gravidanza e avrebbe dovuto partorire a breve. Nonostante i soccorsi tempestivi, Francesca è deceduta insieme alla bambina che portava in grembo durante il trasporto in eliambulanza all’ospedale Ruggi D’Aragona. Francesca, originaria di Sassano, era sposata da un anno e viveva a Sant’Arsenio, lavorando presso uno studio di consulenza fiscale.

La comunità locale è profondamente colpita dalla tragedia. Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha espresso il suo dolore e cordoglio per la perdita di Francesca in un messaggio, sottolineando il vuoto lasciato da questa tragedia stradale. Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, si è unito al dolore dei familiari, dichiarando che la città proclamerà il lutto cittadino in occasione delle esequie funebri. Questa tragedia avviene in concomitanza con l’ottavo anniversario della morte di Nicola Costa, un consigliere comunale di Sant’Arsenio.