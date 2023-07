In una notte segnata da tragedie lungo la Statale 268, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un giovane di soli 14 anni residente a San Vitaliano. La vittima si trovava a bordo di un’automobile insieme alla sua famiglia al momento dell’incidente, mentre percorreva la “superstrada della morte” all’altezza di Somma Vesuviana. I dettagli ancora in fase di indagine sono scarsi, ma si sa che l’intero nucleo familiare era coinvolto nell’incidente. Fortunatamente, non sembra che nessun altro membro della famiglia sia in pericolo di vita, tuttavia, le condizioni di salute degli altri passeggeri non sono state ancora confermate ufficialmente.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente mortale. Tuttavia, i Carabinieri sono attualmente al lavoro per stabilire le cause esatte dell’incidente e fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita. La 268 è un’arteria che ha purtroppo guadagnato una triste notorietà per il suo alto numero di incidenti stradali. La comunità locale ha a lungo sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza di questa strada, chiedendo interventi e misure per migliorare le condizioni di guida e prevenire futuri incidenti.

L’incidente di questa notte mette in evidenza l’urgenza di affrontare la questione della sicurezza stradale nella zona. È necessario un approccio completo che comprenda la manutenzione delle infrastrutture, l’implementazione di misure di sicurezza aggiuntive e la sensibilizzazione pubblica sull’importanza della guida responsabile.