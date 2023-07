Un grave incidente si è verificato lungo il raccordo Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Atripalda, coinvolgendo un motociclista di 36 anni. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Avellino, dove attualmente si trova in coma farmacologico. Le autorità competenti, tra cui gli agenti della Polizia Stradale di Avellino, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il 36enne avellinese, che si trovava a bordo della sua motocicletta, è andato a schiantarsi contro un’auto lungo il raccordo Avellino-Salerno. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Immediatamente dopo l’incidente, il centauro è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino, dove è stato posto in coma farmacologico a causa delle gravi condizioni in cui si trova.

Gli agenti della Polizia Stradale di Avellino, sotto la direzione del dirigente Alfredo Petriccione, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini comprendono l’analisi dei luoghi, eventuali testimonianze e l’esame dei veicoli coinvolti. L’obiettivo è chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente e stabilire eventuali responsabilità.