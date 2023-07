Un orribile incidente stradale ha sconvolto la tranquilla località di Borgo Tressanti, causando la perdita di quattro vite innocenti e ferendo gravemente tre persone. Ieri sera, poco dopo le 22, un’Audi A3 guidata da un bracciante agricolo di 40 anni, originario del Mali, si è scontrata con un motociclo condotto da un cittadino maliano di 29 anni. L’impatto è stato devastante e ha portato a conseguenze tragiche. Le vittime sono identificate come due giovanissime sorelle, rispettivamente di 8 e 10 anni, e la loro madre, una donna polacca di 27 anni. La tragedia ha colpito duramente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che le conoscevano.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, la famiglia viaggiava insieme sull’Audi A3, guidata dal padre, anche lui di origini maliane, accompagnato da altri due figli, una ragazza di 14 anni e un bambino di soli 4 anni. Al momento, le cause dell’incidente devono ancora essere accertate, ma sembra che il motociclo sia investito dal veicolo, provocando la morte immediata del 29enne maliano.

Dopo l’impatto con il motociclo, l’automobile è uscita fuori strada, aggravando ulteriormente le conseguenze dell’incidente. Nell’incidente, oltre al giovane motociclista, sono decedute le due bambine e la madre, mentre il padre e i due fratelli sono rimasti feriti in modo grave. Il padre è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie, mentre i due figli sono stati ricoverati all’ospedale di Foggia.