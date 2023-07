Saviano scossa dal tragico incidente avvenuto all’alba sull’Autostrada A1, che ha causato la morte di Raffaele Lingelli, 50 anni, residente nella zona. Nello stesso incidente, suo figlio è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli. L’incidente è avvenuto in direzione Napoli e ha coinvolto cinque veicoli, lasciando un bilancio di un morto e dieci feriti. Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto tra una Fiat Panda guidata da Raffaele Lingelli e una Volvo che era ferma sulla corsia d’emergenza. Purtroppo, Raffaele ha perso la vita sul colpo, e i pompieri hanno dovuto estrarlo dalle lamiere dell’auto. Nel frattempo, un secondo incidente si è verificato coinvolgendo una Jeep Renegade, un Suv Subaru e una Smart.

La notizia della morte di Raffaele Lingelli ha generato un profondo lutto sui social media, con molte persone che hanno espresso cordoglio e ricordi affettuosi per la vittima. Raffaele era molto conosciuto e rispettato nella comunità locale, soprattutto nel mondo dello sport. Numerosi amici e conoscenti hanno condiviso messaggi di dolore e ricordi personali, sottolineando la sua lealtà e il suo carattere educato. La società di calcio ASC D Saviano 1960, nella quale Raffaele aveva giocato in passato, ha pubblicato un messaggio di condoglianze sulla propria pagina, ricordandolo come un ex calciatore del Saviano e un appassionato tifoso.