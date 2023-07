Questa mattina si è verificato un tragico incidente sulla provinciale Caivano-Aversa, tra Napoli e Caserta, che ha causato la morte di un giovane. La vittima è Antonio Crispino, un 21enne residente a Caivano. Il ragazzo stava guidando uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto uno scontro frontale con un’auto. Purtroppo, nonostante sia stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Frattamaggiore, Crispino è deceduto.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato a questa tragedia. Al momento, le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare e ulteriori indagini saranno condotte per ottenere una piena comprensione degli eventi.

La comunità locale è profondamente colpita dalla perdita di Antonio Crispino e si unisce al dolore della sua famiglia e dei suoi cari in questo momento di lutto. L’incidente sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e dell’attenzione al guidare in modo responsabile e rispettoso delle regole del codice della strada, al fine di prevenire simili tragedie.