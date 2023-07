Un tragico incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Mugnano coinvolgendo due minorenni che si trovavano a bordo di uno scooter 125. Nel fatto, ancora in fase di accertamento per quanto riguarda le cause, i giovani hanno perso il controllo del veicolo, finendo contro un marciapiede e poi a terra. Il conducente, un ragazzo di 16 anni, è stato trasportato prima all’ospedale di Giugliano e successivamente a quello di Pozzuoli, dove attualmente si trova in sala di rianimazione, con prognosi riservata. Il passeggero, un ragazzo di 17 anni, è rimasto fortunatamente illeso.

Le circostanze che hanno portato a questo grave incidente stradale sono ancora oggetto di indagine da parte dei Carabinieri della stazione di Mugnano, che stanno lavorando per comprendere la dinamica precisa dell’evento. L’obiettivo è determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo dello scooter e alla conseguente caduta dei due giovani.

La gravità dell’incidente è evidente dal fatto che il conducente, un ragazzo di soli 16 anni, si trova attualmente in sala di rianimazione, con la sua prognosi che è considerata riservata. Questo tragico episodio ha generato grande preoccupazione e dolore nella comunità locale, che si è immediatamente unita nel sostegno alla famiglia coinvolta.

Incidenti come questo mettono in luce l’importanza della sicurezza stradale e dell’adozione di comportamenti responsabili quando si è alla guida. È fondamentale che i giovani conducenti siano consapevoli dei rischi associati all’uso dei veicoli a due ruote e che adottino sempre le precauzioni necessarie per la loro sicurezza e per quella degli altri utenti della strada.