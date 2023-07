Nel pomeriggio, un incendio si è sviluppato sui monti che sovrastano il centro abitato di Amalfi, precisamente nella zona nota come Valle dei Mulini, a ridosso della popolosa frazione di Pogerola. Le fiamme sono divampate intorno alle 17 e hanno coinvolto diversi punti della zona.

Le autorità locali hanno immediatamente attivato le squadre di emergenza per domare l’incendio e proteggere la sicurezza delle persone e delle proprietà nella zona interessata. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile (con l’ausilio di un elicottero), i carabinieri, la polizia municipale e volontari locali.

Le squadre di soccorso hanno lavorato con grande impegno e coordinazione per contenere le fiamme e impedire che si propagassero ulteriormente. Grazie ai loro sforzi, al momento l’incendio sarebbe sotto controllo.

Gli incendi boschivi possono essere particolarmente pericolosi, specialmente nelle zone montuose e boscose come quella sopra Amalfi. La velocità con cui le autorità locali hanno risposto all’incendio è stata cruciale per evitare che la situazione peggiorasse e per proteggere la comunità circostante.

Nonostante la situazione sia ora sotto controllo, le squadre di emergenza continueranno probabilmente a monitorare l’area per prevenire possibili riprese delle fiamme e assicurarsi che l’incendio sia completamente estinto.